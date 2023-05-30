Движение по «Коле» остановится в последний день весны

В среду, 31 мая, движение по федеральной трассе «Кола» остановится на два часа. Об этом сообщает Упрдор «Северо-Запад».

В период с 13 до 15 часов будет производиться разводка моста через Свирь недалеко от Лодейного Поля. В это время по реке пройдет состав судов. Мост должны были разводить сегодня, но корабли дойти до места не успевают.

Водителей попросили учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов. // Фото «Петрозаводск говорит»