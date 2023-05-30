Три человека сгорели заживо на пожаре в Подмосковье

В Московской области три человека погибли в страшном пожаре. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Трагедия произошла в ночь на 30 мая в городе Одинцово. По данным ведомства, огонь вспыхнул в пункте приема металлолома. После локализации возгорания в складских помещениях были найдены тела трех погибших.

Прокуратура контролирует ход установления обстоятельств и причин пожара, а также гибели людей. // Фото: t.me/mosoblproc/767