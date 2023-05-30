Москва подверглась атаке беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр столицы России Сергей Собянин.

Как отметил чиновник, нападение произошло сегодня рано утром. Несколько зданий в городе получили незначительные повреждения. Люди серьезно не пострадали.

На местах происшествий находятся экстренные службы города. Выясняются обстоятельства случившегося.

По данным «Ленты.ру», один инцидент произошел в многоэтажке на улице Атласова. На Профсоюзной улице беспилотник врезался в окно 16-го этажа жилого дома. Также поврежден дом на Ленинском проспекте. // Фото: unsplash.com