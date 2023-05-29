Лось прогулялся по магазину в российском городе и умер

В городе Стерлитамак лось забрел в супермаркет, прогулялся по нему и вскоре умер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минэкологии Башкирии.

По данным источника, инцидент случился ранним утром 28 мая, когда магазин еще только готовили к открытию. Сотрудники обнаружили, что по торговому заведению гуляет молодой лось. Они сразу же сообщили об этом охотникам и в министерство экологии.

Прибывшие на место специалисты хотели прогнать животное из магазина, но лось вышел сам. На улице он побежал, ударился о забор, упал и вскоре умер. У зверя диагностировали травму позвоночника, а также проблемы с сердцем из-за жары и стресса, вызванного пребыванием в незнакомой обстановке.

Как объяснил эксперт, в это время года у лосих появляются детеныши, поэтому годовалых подростков самки гонят от себя. В результате молодые лоси начинают носиться по лесу, а также выходят к людям, появляясь в общественных местах. // Фото Минэкологии Башкирии