Россиян ждет короткая рабочая неделя в июне

Длинные выходные и короткая рабочая неделя ожидают россиян в июне. С чем это связано объяснили в Роструде.

День России, который отмечают 12 июня, выпадает в этом году на понедельник. В связи с этим выходные продлятся с субботы, 10 июня, по понедельник, 12 число.

Рабочая неделя начнется с 13 июня.

В Роструде напомнили, что нерабочие праздничные дни не могут стать причиной для снижения зарплаты работникам, получающим оклад. Специалистам со сдельной оплатой труда за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение. // фото «Петрозаводск говорит»