29 мая 2023, 13:15
Россиян ждет короткая рабочая неделя в июне
Три дня выходных ждут россиян
Длинные выходные и короткая рабочая неделя ожидают россиян в июне. С чем это связано объяснили в Роструде.
День России, который отмечают 12 июня, выпадает в этом году на понедельник. В связи с этим выходные продлятся с субботы, 10 июня, по понедельник, 12 число.
Рабочая неделя начнется с 13 июня.
В Роструде напомнили, что нерабочие праздничные дни не могут стать причиной для снижения зарплаты работникам, получающим оклад. Специалистам со сдельной оплатой труда за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение. // фото «Петрозаводск говорит»