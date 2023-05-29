Автомобиль с людьми утонул в реке в российском регионе

В Кемеровской области автомобиль с людьми скатился в реку. Погибли двое мужчин, сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, 28 мая 38-летний местный житель и его 20-летний приятель приехали к берегу реки Томь и стали выпивать. Через некоторое время очевидец заметил, что машина съехала в водоем, и вызвал спасателей. Водолазы обнаружили транспортное средство на глубине трех метров, автомобиль достали из воды. В салоне были найдены трупы людей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Назначены судебно-медицинские экспертизы, которые должны определить причину смерти мужчин. // Фото СУ СК по Кемеровской области