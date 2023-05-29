Россиянам назвали способ сэкономить на бензине

Автоэксперт Максим Ракитин посоветовал российским водителям отказаться от езды на большой скорости, чтобы экономить бензин. Слова специалиста приводит радио Sputnik.

Ракитин отметил, что оптимальный расход топлива происходит на скорости от 90 до 110 километров в час. «Скорость ниже увеличивает расход топлива, скорость выше - кратно увеличивает расход топлива», - отметил он.

Эксперт посоветовал водителям обращать внимание на установленные на трассах дорожные знаки, которые зачастую подсказывают, с какой скоростью лучше всего ехать. // Фото: freepik.com