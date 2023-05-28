Тигр набросился на женщину в российском регионе

В Приморском крае амурский тигр напал на женщину в лесу. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, местная жительница вместе с мужем поехали в лес искать пропавшую собаку. Они обнаружили следы крови и в этот момент услышали рык, который затем еще раз повторился, но люди не уходили. В итоге из чащи выскочил тигр, он схватил женщину и скрылся в лесу. Муж потерпевшей машиной сумел отогнать зверя и спасти супругу.

Местная жительница получила ранения плеча, предплечья и кисти, она находится в больнице.

Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники охотнадзора. Поведение тигра объясняют тем, что он мог защищать свою добычу. // Фото: freepik.com