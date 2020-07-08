Девочка бесследно пропала в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска объявила в розыск несовершеннолетнюю Диану Сергеевну Афанасьеву, 2006 года рождения.

Девочка ушла из дома утром 7 июля. Домой не вернулась. Предполоджительно, разыскиваемая может находиться в районе Октябрьского проспекта, а также проспекта Ленина в Петрозаводске.

Приметы: на вид ей 14 лет, рост 158 см, худощавое телосложение, волосы короткие светлые.

Разыскиваемая была одета: серая кофта с капюшоном, джинсы синие, черные кроссовки с белой подошвой.

Стражи порядка просят бдительных петрозаводчан сообщать информацию о разыскиваемой по телефонам: +7-911-402-49-26, +7(8142) 73-91-54 или 02 (с мобильного – 102).