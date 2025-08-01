Детям мигрантов могут запретить бесплатно учиться в российских школах

Платное образование предлагают ввести для детей мигрантов. Обновленный проект закона о запрете бесплатного обучения в школах для детей мигрантов собираются внести в Госдуму. Об этом сообщил парламентарий в телеграм-канале.

«Дети иностранцев должны учиться платно вне зависимости от возраста и класса»,

- считает депутат Ярослав Нилов.

Инициатива также ограничивает количество попыток сдачи теста на знание русского языка для детей иностранных граждан. Предлагается всего три попытки.

«Сохраним нервы и нашим учителям, и несовершеннолетним иностранцам, которым не дается русский язык, - пусть ждут родителей дома или обучаются по спецпрограммам на платной основе», - считает парламентарий. © «Петрозаводск говорит»