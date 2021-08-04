Детскую поликлинику в Сулажгоре начали ремонтировать

Помещения одного из медицинских учреждений в Сулажгоре начали приводить в порядок. Ремонт филиала детской петрозаводской детской поликлиники №1 проводят на средства бюджета республики, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Он уточнил, что работы идут в кабинетах, коридорах и холле поликлиники. По мнению министра, условия станут более комфортными как для персонала медицинского учреждения, так и для его посетителей.

В филиале медицинскую помощь оказывают почти полутора тысячам детей микрорайона. Прием на участке ведут педиатр и медсестра, в регистратуре работает администратор. Поликлинику собираются открыть 30 августа. // Фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте