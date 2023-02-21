Детский сад в Петрозаводске остался без воды, но продолжит работать

В понедельник в 21 час в Петрозаводске произошло отключение холодного водоснабжения в детском саду №83, расположенном на Октябрьском проспекте. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, причиной отключения стала заморозка временного водопровода. Восстановительные работы должны пройти сегодня, 21 февраля.

Отмечается, что дошкольное учреждение продолжит работать в обычном режиме, несмотря на проблемы с водой. // Фото: unsplash.com