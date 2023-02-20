Жители Суоярви остался без тепла из-за аварии на сетях
Жители Суоярви недолго радовались окончанию ремонтных работ на котельной «Экотоп». Городская администрация в паблике ВКонтакте сообщила 20 февраля, что котел работает. Но буквально через час отопление отключили.
По информации местных властей, давление на котельной упало в 18:00 в понедельник. Без тепла остались в результате весь центр Суоярви – жилые дома и учреждения.
Сейчас ищут место утечки на теплотрассе. Жители города в комментариях возмущенно пишут о ледяных батареях.
- Когда уже это закончится в конце то концов! Батареи вообще холодные, на улице мороз крепчает! Вы издеваетесь над жителями что ли? Не хватает летнего сезона для ремонта, поиска утечек и т. д?
– негодуют пользователи.
На фоне усиливающегося мороза отсутствие отопления особенно раздражает людей. // фото: freepik.com