Пропавшего мужчину с 3 февраля не могут найти в Петрозаводске

Мужчина пропал в Петрозаводске еще 3 февраля, до сих пор неизвестно, где он и что с ним случилось. Поисковики отряда «ЛизаАлерт» просят помочь в его поисках.

Шухрату Туфлиевичу Тухтарову 56 лет, он живет в карельской столице и исчез почти три недели назад.

Мужчина нормального телосложения, у него седые волосы, карие глаза, рост 165 сантиметров.

Он был одет в черную дубленку, джинсы синего цвета, черно-белые кроссовки и серо-черную шапку. // фото: «ЛизаАлерт»/ВКонтакте