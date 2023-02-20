20 февраля 2023, 18:41
Пропавшего мужчину с 3 февраля не могут найти в Петрозаводске
Всех неравнодушных просят помочь в поисках Шухрата Тухтарова
Мужчина пропал в Петрозаводске еще 3 февраля, до сих пор неизвестно, где он и что с ним случилось. Поисковики отряда «ЛизаАлерт» просят помочь в его поисках.
Шухрату Туфлиевичу Тухтарову 56 лет, он живет в карельской столице и исчез почти три недели назад.
Мужчина нормального телосложения, у него седые волосы, карие глаза, рост 165 сантиметров.
Он был одет в черную дубленку, джинсы синего цвета, черно-белые кроссовки и серо-черную шапку. // фото: «ЛизаАлерт»/ВКонтакте