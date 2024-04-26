Детский сад обязали доначислить деньги многодетной семье

Права многодетной семьи в Кондопожском районе восстановили после вмешательства прокуратуры. Двое детей ходят в детский сад, мать пожаловалась на отказ в перерасчете компенсации части родительской платы, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Так как у семьи статус многодетной, она имеет право получать компенсацию расходов на оплату за присмотр и уход за детьми.

Руководство детского сада посчитало, что если третий ребенок достиг совершеннолетия, значит, можно уменьшить размер компенсации.

Прокуратура внесла в адрес директора учреждения представление об устранении выявленных нарушений закона и потребовала произвести перерасчет компенсации за все время. Перерасчет сделали, теперь семье обязаны доначислить 16 тысяч рублей. // фото: freepik.com