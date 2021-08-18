Детсад на улице Ленинградской принял первых воспитанников

Реконструированное здание детского сада на улице Ленинградской в Петрозаводске приняло первых воспитанников, сообщает управление пресс-службы главы Карелии. Постройка признана безопасной и сдана в эксплуатацию.

В здании восемь групповых помещений с отдельными спальнями, пищеблок, медицинский кабинет, спортивный и музыкальный залы, кабинет психолога и прачечная. Новый корпус «Сказки» рассчитан на 156 детей, в том числе на 78 малышей ясельного возраста.

Напомним, здание 1970 года постройки было реконструировано в 2018 году. В связи с возникшими вопросами по безопасности кровли детский сад временно приостановил свою работу. Теперь все показатели соответствуют нормам.

В здании на улице Ленинградской также восстановлена система вентиляции, выполнена регулировка системы теплоснабжения, на территории проведены работы по благоустройству и озеленению.

Сейчас в республике ведется строительство нескольких дошкольных учреждений: два здания возводят в Петрозаводске (улица Репникова, улица Хейкконена), по одному - в Сортавале, поселках Ильинский Олонецкого района и Ляскеля Питкярантского района. Этой осенью откроются еще два дошкольных учреждения - в поселке Чална Пряжинского района и в районе улицы Чистой в Петрозаводске. Фото источника