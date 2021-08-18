Начался ремонт улицы Труда в Петрозаводске

В Соломенном начались работы по ремонту улицы Труда. Сейчас подрядчик снимает старый асфальт. Здесь планируется заменить 3200 квадратных метров покрытия, сообщает пресс-служба мэрии.

Накануне была отфрезерована также улица Гористая. Сегодня подрядчик приступает к ремонту улицы Шуйской в Сулажгоре, а на днях начнутся работы на проезде Автолюбителей.

В рамках муниципального контракта подрядчик восстановит более 20 объектов в разных районах Петрозаводска. Общая площадь ремонта составит около 30 тысяч квадратных метров. Будут отремонтированы участки на улицах Антонова, Учительской, Труда, Шуйской, Красной, Ульянова, Тупиковой, Гористой, Черняховского, Мончегорской, на проездах Автолюбителей, Почтовом, Надвоицком и Белинского, в Ругозерском и Карбасном переулках и в других местах.

Все работы планируется завершить в октябре, отметили в городской администрации. Фото мэрии Петрозаводска