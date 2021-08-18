За сутки в Карелии выявили 166 зараженных Covid-19

За последние сутки в Карелии выявлены 166 новых случаев заражения коронавирусом. Среди них 27 детей. Такую статистику приводит министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Из числа новых инфицированных 26 человек находятся в состоянии средней тяжести, 2 человека - в тяжелом состоянии.

Подтверждена смерть от Covid-19 еще двух пациентов. Таким образом, общее количество жертв пандемии в Карелии выросло до 753 человек. Фото pixabay.com/geralt