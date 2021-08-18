18 августа 2021, 08:41
Карельский город попал в топ дешевых направлений на бархатный сезон
Ночь в Сортавале обойдется путешественникам в 1100 рублей
Сортавала попала в список мест, где можно недорого отдохнуть в бархатный сезон. Рейтинг составил сервис бронирования жилья Tvil.ru.
В сентябре и октябре туристы едут в карельский город, в среднем, на трое суток. За жилье путешественники платят около 1100 рублей за сутки.
Помимо карельского города, в список дешевых направлений вошли поселок Мирный в Крыму, Домбай, Ессентуки и другие места.
Рейтинг составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами в сентябре и октябре 2021 года. Фото pixabay.com/Couleur