Карельский город попал в топ дешевых направлений на бархатный сезон

Сортавала попала в список мест, где можно недорого отдохнуть в бархатный сезон. Рейтинг составил сервис бронирования жилья Tvil.ru.

В сентябре и октябре туристы едут в карельский город, в среднем, на трое суток. За жилье путешественники платят около 1100 рублей за сутки.

Помимо карельского города, в список дешевых направлений вошли поселок Мирный в Крыму, Домбай, Ессентуки и другие места.

Рейтинг составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами в сентябре и октябре 2021 года. Фото pixabay.com/Couleur