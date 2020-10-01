01 октября 2020, 21:33
Общество

Дети вешкельской начальной школы обеспечены горячим питанием

Депутат ЗС Республики Карелия Андрей Мазуровский побывал в Суоярвском районе

В селе Вешкелица депутат ЗС Андрей Мазуровский встретился с сотрудниками Дома культуры и директором Ириной Погребовской по вопросу реставрации часовни Георгия Победоносца, представляющей историко-архитектурную ценность. 

Депутат побывал в Вешкельской средней школе. Сегодня в стенах учебного заведения учится 31 школьник, из них 9 детей — учащиеся младших классов. Завуч образовательного учреждения Елена Чайкина отметила, что школе необходим ремонт кровли.
 
Дети начальной школы села Вешкелица обеспечены бесплатным горячим питанием: 70 рублей 74 копейки за завтрак. 

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Метки: 
Наказы президента
Горячие завтраки
Вешкелица
Средняя школа
депутат ЗС Карелии
Андрей Мазуровский
Наталья Логинова
Елена Чайкина