Дети в костомукшской семье живут в антисанитарных условиях

В СМИ появилась информация о семье, в которой родители не исполняют свои обязанности по воспитанию детей. Статья начиналась с громкого заголовка: «Собака справляла нужду в кроватки маленьких детей в Карелии».

Центр управления регионом республики Карелия обратился к уполномоченному по правам ребенка Геннадию Сараеву. Детский омбудсмен пояснил, что информация была изначально опубликована в группе Костомукшского городского округа, а затем не вполне корректно подана журналистами.

Дословно в сообщении администрации Костомукши говорилось: …в кроватях остатки пищи, постельное белье в антисанитарном состоянии, ободраны обои, оголены провода электрических розеток. Так же в квартире проживает собака, которая справляет нужду в любом месте. Я связался с Костомукшей, и коллеги подтвердили, что в квартире действительно антисанитария, собаку выгуливают, но, несмотря на это, она может справить нужду на балконе или в углу, но ни о каких кроватках никто не говорил,

– пояснил Геннадий Сараев. –

По словам уполномоченного, семья попала на комиссию по делам несовершеннолетних впервые, и произошло это по инициативе социальных служб, которые узнали о безответственных родителях. Ни о каком лишении прав или других наказаниях пока речь не идет.

Семью взяли на контроль, совместно в Центром социальной помощи ей будет оказана поддержка, родителям помогут избавиться от антисанитарии в квартире, если есть необходимость, проработают вопрос с трудоустройством, обучением или переподготовкой, также помогут с подготовкой детей к школе, если это потребуется. Задача социальной службы – выявить нуждаемость и поддержать семью в трудной ситуации,

– подчеркнул Геннадий Сараев.

Детский омбудсмен также добавил, что планирует посетить Костомукшу и убедиться, что семье оказана необходимая помощь.