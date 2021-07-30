В Петрозаводске косят траву и убирают улицы

Сотрудники компании «ТехРент» продолжают содержать улицы карельской столицы. Работы ведутся круглосуточно, сообщает пресс-служба мэрии.

На Древлянке косят траву на магистральных газонах – скошенную убирают и вывозят на Перевалке, Зареке и в Железнодорожном районе. С проезжих частей и тротуаров убирают и вывозят смет. Для этого используют специализированную технику: дорожные пылесосы и подметально-уборочные машины. Мобильные бригады поддерживают чистоту на остановках общественного транспорта и возле пешеходных переходов. Из урн и с магистральных газонов вывозят мусор.

Специализированная техника моет дороги и тротуары в разных районах города. На Октябрьском проспекте формуют живую изгородь вдоль проезжих частей. В полосе отвода на улицах Питкярантской и Чапаева для обеспечения безопасности дорожного движения ведут порубку кустарников, далее эти работы планируют продолжить в Сайнаволоке – в районе Родникового проезда. Автогрейдер профилирует грунтовое покрытие дорог с добавлением фрезерованного асфальтобетонного материала на Голиковке, в районе улицы Маршала Мерецкова.

Горожанам напомнили, что пожаловаться на некачественную уборку города можно по телефону ЕДДС 051. Фото мэрии Петрозаводска