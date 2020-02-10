Дети из России погибли при столкновении катеров с туристами в Таиланде

Два катера с туристами столкнулись у побережья острова Пхукет в Таиланде. Как сообщает «Медуза» со ссылкой на The Phuket News, инцидент произошел утром 10 февраля.

По информации полиции, в аварии погибли дети из России – двенадцатилетний мальчик и шестилетняя девочка.

По данным РИА Новости, на одном катере находились тайцы, на другом 39 россиян. Сообщается, что в больницы доставлены 21 россиянин и три гражданина Таиланда.