10 февраля 2020, 08:05
Происшествия

Дети из России погибли при столкновении катеров с туристами в Таиланде

Более 20 российских туристов пострадали в результате аварии у острова Пхукет

Два катера с туристами столкнулись у побережья острова Пхукет в Таиланде. Как сообщает «Медуза» со ссылкой на The Phuket News, инцидент произошел утром 10 февраля. 

По информации полиции, в аварии погибли дети из России – двенадцатилетний  мальчик и шестилетняя девочка.

По данным РИА Новости, на одном катере находились тайцы, на другом 39 россиян. Сообщается, что в больницы доставлены 21 россиянин и три гражданина Таиланда.

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Метки: 
туризм
Таиланд
катер
дети
туристы