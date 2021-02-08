08 февраля 2021, 18:47
Спорт

Детей Петрозаводска приглашают заняться гиревым спортом

Спортклуб «Лидер» проводит набор в бесплатную секцию

Петрозаводских школьников приглашает на занятия по гиревому спорту спортивный клуб «Лидер». В бесплатную секцию принимают мальчиков и девочек 10-15 лет, сообщает Министерство спорта Карелии.

Детей ждут тренировки по общей физической подготовке и уроки гиревого спорта под руководством опытных тренеров. Спортивный клуб предоставляет весь необходимый инвентарь и оборудование. Тренировки будут проходить три раза в неделю. Формируются 4 группы по 6-10 человек.

Все занятия бесплатные. Проект реализуется за счет средств Фонда Президентских Грантов. Справки по телефонам: 8-911-400-62-08, 63-62-08, или в группе спортклуба «Лидер». (Фото: ainews.kz)


 

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Метки: 
гиревой спорт
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бесплатные занятия
спортклуб лидер петрозаводск
Министерство спорта Карелии