Детей Петрозаводска приглашают заняться гиревым спортом

Петрозаводских школьников приглашает на занятия по гиревому спорту спортивный клуб «Лидер». В бесплатную секцию принимают мальчиков и девочек 10-15 лет, сообщает Министерство спорта Карелии.

Детей ждут тренировки по общей физической подготовке и уроки гиревого спорта под руководством опытных тренеров. Спортивный клуб предоставляет весь необходимый инвентарь и оборудование. Тренировки будут проходить три раза в неделю. Формируются 4 группы по 6-10 человек.

Все занятия бесплатные. Проект реализуется за счет средств Фонда Президентских Грантов. Справки по телефонам: 8-911-400-62-08, 63-62-08, или в группе спортклуба «Лидер». (Фото: ainews.kz)



