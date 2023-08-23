Детей из малообеспеченных семей собирают в школу в Карелии всем миром

Добрая акция «Скоро в школу» проходит в Карелии. Ее участники помогают собрать детей из многодетных и малообеспеченных семей и семей в трудной жизненной ситуации в школу.

Среди запросов – тетради 12 и 48 листов, цветная бумага и картон, альбомы для рисования, обложки, дневники, пеналы, канцелярия, краски, кисти и стаканчики, точилки, пластилин, клей, линейки, циркули, угольники, доски для лепки, папки для тетрадок. Для некоторых ребят нужны телефоны, компьютер.

Также центр «Попечение» принимает портфели, мешки для сменки, одежду для детей (белые и повседневные рубашки и блузки, брюки, спортивную форму для зала и улицы, кроссовки, кеды, туфли для мальчиков и девочек в хорошем состоянии), лыжи и лыжные ботинки.

Приносить вещи для акции просят на Вольную, 1, с 10:00 до 13:00.

«Передать нужно строго в домик! Позвонить в домофон или постучать в дверь. В крайнем случае, обратиться в храм. Только не оставляйте, пожалуйста, пакеты на улице и в оранжевом ящике», - говорится в сообщении социального центра. // фото freepik.com/ kstudio