Шествие первоклассников состоится 1 сентября в Петрозаводске

Праздник «Первоклассная академия» пройдет в честь Дня знаний в столице Карелии.

Главным событием станет шествие первоклассников. Об этом сообщила в соцсети исполняющая обязанности главы города Инна Колыхматова.

«Год назад из-за плохой погоды оно (прим.ред шествие) отменилось, поэтому через неделю в нем будут участвовать и второклассники»,

- написала Колыхматова в своем аккаунте.

Школьники пройдут по набережной от проспекта Ленина до проспекта Карла Маркса, а затем выйдут на площадь Кирова. Для гостей праздника пройдут мастер-классы, будут выступать фокусники и аниматоры. // фото freepik.com/jcomp