Десятки тонн потенциально опасной кукурузы завезли в Карелию

Из Тамбовской области в Карелию в октябре привезли две партии кукурузы - в целом больше 45 тонн. Региональный Россельхознадзор проверил зерно и пришел к выводу, что оно может быть небезопасным, сообщили в ведомстве.

Кукуруза – кормовая, декларации соответствия на нее предприятия-поставщики оформили. Из документов следует, что при выращивании использовали целый ряд агрохимикатов и пестицидов.

Однако в протоколах испытаний, на основании которых поставщики получили эти декларации, не было сведений о проведенных исследованиях на наличие в зерне остаточных веществ данных пестицидов.

Кроме того, одно из предприятий провело исследования на цезий Cs-137, однако образец для исследования составил три килограмма, в то время как действующий ГОСТ предписывает проводить исследование пяти килограммов продукции.

Сотрудники Россельхознадзора пришли к выводу, что декларирование зерна недостоверное. Поэтому документы признали недействительными, а предприятиям объявили предостережения. // фото: pixabay.com