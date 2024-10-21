Еще на одном участке дороги в Карелии установили освещение

Специалисты Госкомитета по жилищному надзору Карелии проверили участок дороги Войница – Вокнаволок – Костомукша. Они осмотрели отрезок с 68-го по 69-й километр, уточнили в ведомстве.

- На пересечении с технологической дорогой промышленного предприятия АО «Карельский окатыш» выполнено спрямление региональной автодороги общего пользования,

— рассказали в Госкомитете.

На этом участке установили наружное освещение, смонтировали трансформаторную подстанцию, дизель-генератор и мачту связи. В дальнейшем планируют установить светофор и шлагбаумы для обеспечения безопасности дорожного движения.

По итогам проверки застройщику выдали заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации. // фото: Госкомитет Карелии по жилищному надзору