Мост в Петрозаводске отремонтировали после вмешательства Бастрыкина

В Петрозаводске отремонтирован скандальный мост через Лососинку на Кургане. Об этом сообщила мэрия карельской столицы.

По данным городской администрации, работы по восстановлению покрытия на переправе были выполнены сегодня. По информации мэрии, долгое время этот мост считался бесхозным. В октябре была проведена процедура передачи объекта в муниципальную собственность.

Напомним, горожане долгое время жаловались на аварийное состояние переправы. Дело дошло даже до Москвы. Провести проверку по обращениям жителей карельской столицы поручил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. // Фото мэрии Петрозаводска