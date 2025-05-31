31 мая 2025, 16:42
Спорт

Десятки петрозаводчан вышли сегодня на первую общегородскую зарядку

Онежская зарядка прошла в субботу на набережной
Онежская зарядка Петрозаводск
фото: Дирекция спорта

Сегодня на Онежской набережной прошла первая общегородская зарядка, сообщает Дирекция спорта. Желающих размяться у скульптуры Рыбаков оказалось немало. К героям спортивной субботы примкнули и несколько прохожих, а также туристов, оказавшихся в это время на набережной. Мэр Петрозаводска Инна Колыхматова поздравила горожан с первой Онежской зарядкой. 

"Впереди новые упражнения на свежем воздухе. Через такие уроки от специалистов каждый сможет сделать выбор, что ему больше нравится, и заниматься спортом регулярно. Постепенно мы организуем такие занятия и в микрорайонах города. Онежская зарядка сегодня дала старт и желанию подключиться к единомышленникам, и настроению - полюбить спорт!", 

- отметила Инна Колыхматова. 

Первую зарядку подготовил для горожан фитнес-клуб «ТОЧКА СПОРТА». Его коллектив ответственно отнесся к важной встрече с горожанами у скульптуры «Рыбаки». 

Следующая Онежская зарядка состоится в субботу 7 июня. На том же месте. © «Петрозаводск говорит»

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новости петрозаводска
набережная Онежского озера
Рыбаки
онежская зарядка