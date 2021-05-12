Десятки петрозаводчан принесли цветы в память о погибших в Казани

Вечером 12 мая жители столицы Карелии возложили цветы и зажгли свечи в память о погибших школьниках и учителях в Казани. Стихийный мемориал организовали у большого камня на Онежской набережной.

Цветы к камню у ротонды также возложили действующий мэр Ирина Мирошник, новоизбранный сити-менеджер Владимир Любарский, премьер-министр Александр Чепик, руководитель администрации главы региона Татьяна Игнатьева, министр образования и спорта Роман Голубев.

Трагедия в казанской школе №175 произошла 11 мая. 19-летний молодой человек открыл огонь по людям. Погибли семь школьников и двое учителей, пострадали 23 человека. 12 мая в Татарстане был объявлен траур. Россияне несли цветы и игрушки к представительствам республики в разных городах. Вечером 12 мая суд арестовал обвиняемого в нападении на школу Ильназа Галявиева на два месяца. (фото пресс-центр администрации города)