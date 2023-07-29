Десятки детей слегли с кишечной инфекцией в российском лагере

В республике Алтай следователи изучают обстоятельства массового заболевания воспитанников детского лагеря. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, с 26 по 29 июля к фельдшеру детского оздоровительного лагеря, расположенного в одном из поселений региона, за медицинской помощью обратились 67 несовершеннолетних в возрасте от 7 до 17 лет. У всех имелись признаки кишечного заболевания.

Известно, что всего в лагере отдыхают более 350 детей. Всем пострадавшим оказана помощь, состояние детей удовлетворительное.

Возбуждено уголовное дело по статье о производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Допрашиваются свидетели, изымается документация, проводятся иные следственные действия. // Фото: unsplash.com / IO & TEch