Центр Петербурга начали патрулировать конные полицейские

Конная полиция Санкт-Петербурга приступила к патрулированию улиц в историческом центре города. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МВД.

«С 27 июля первые конные патрули заступили на охрану правопорядка. Два парных конных патруля можно увидеть на маршрутах "Миллионная улица – Александровский сад – Исаакиевский собор" и в районе Марсова поля»,

- говорится в сообщении.

Новое полицейское подразделение - кавалерийский взвод Специального полка полиции - было представлено в июне. Оно сразу же приступило к охране порядка в парках Северной столицы. Тогда же было объявлено, что вскоре патрули выйдут и в центр города. // Фото «Петрозаводск говорит»