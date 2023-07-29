Человек погиб при столкновении автомобиля с лосем на «Коле»

Минувшей ночью в Ленинградской области произошло трагическое ДТП на трассе «Кола». Об этом сообщает 47news.

По данным издания, около полуночи в районе деревни Юшково за пару километров от моста через реку Волхов легковой автомобиль сбил лося, после чего вылетел с трассы в лес.

В результате аварии погиб один человек, еще трое получили травмы. Среди пострадавших - 7-летняя и 14-летняя жительницы Санкт-Петербурга. Детей доставили в больницу Волхова. // Фото: unsplash.com / Lucian Alexe