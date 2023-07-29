В Кремле анонсировали заявление Путина по Украине

Владимир Путин выступит с кратким заявлением по ситуации на Украине. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Путин сделает заявление сегодня по итогам встречи с лидерами африканских стран, отметил официальный представитель Кремля. Содержание послания не уточняется.

Песков пояснил, что заявление по ситуации на Украине будет совместным. Сейчас оно находится на согласовании. // Фото: kremlin.ru