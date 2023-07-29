Целая семья погибла в страшном пожаре в российском регионе

В Красноярском крае в результате пожара, произошедшего в ночь на 29 июля, погибла семья из трех человек. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Трагедия случилась в одном из населенных пунктов Дзержинского района. По данным ведомства, в ходе ликвидации пожара в частном доме были найдены тела 57-летней женщины, ее 76-летнего мужа, а также их 14-летней внучки.

Погибшие имели признаки отравления угарным газом. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки. Очаг возгорания зафиксирован на веранде дома, предварительно в месте подключения двух морозильных камер в один удлинитель. О возгорании в пожарную службу сообщили соседи.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении по неосторожности смерти двум и более лицам. Для установления причин возникновения пожара и смерти людей назначены экспертизы. // Фото: freepik.com / Rochak Shukla