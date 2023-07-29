Россиян предупредили о риске остаться без пенсии

Россиянину могут отказать в назначении страховой пенсии по старости, если при наступлении пенсионного возраста у него не хватает стажа или индивидуальных пенсионных накоплений. Об этом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, его слова приводит агентство «Прайм».

В 2023 году минимальный стаж для выхода на пенсию составляет 14 лет, отметил эксперт. При подаче заявления на пенсию россиянин также должен иметь, как минимум, 25,8 пенсионного балла. Если эти условия не соблюдены, Социальный фонд может отказать в назначении страховой пенсии.

Чтобы исправить ситуацию, человек может продолжать трудиться до накопления необходимого стажа. Также он имеет возможность докупить пенсионные баллы. Для этого необходимо подать заявление в СФР.

Взносы можно вносить разовым платежом или ежемесячно. «Уплата годового минимума страховых пенсионных взносов прибавляет год к страховому стажу. При этом докупить можно только половину страхового стажа», - отметил Виноградов. // Фото «Петрозаводск говорит»