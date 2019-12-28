Деревянный дом горел на улице Калинина в Петрозаводске

Сегодня ночью пожарные тушили деревянный дом на улице Калинина в Петрозаводске, сообщает МЧС по РК.

«Возгорание произошло в пятницу, 27 декабря в 23:53. Пожарно-спасательные подразделения г. Петрозаводска (18 чел., 6 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в жилом доме по адресу: г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 79. В 01:01 28.12.2019 г. пожар ликвидирован»,

– говорится в сводке МЧС по РК.

О пострадавших не сообщается.

Днем ранее в квартире дома №44 по улице Калинина в Петрозаводске на пожаре погиб человек. По данным ЕДДС, причиной пожара стала неосторожность при курении.

В МЧС по РК напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации надо звонить в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112-1). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99.