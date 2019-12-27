27 декабря 2019, 16:58
Происшествия

Житель Петрозаводска изнасиловал школьницу

Мужчина может сесть на 20 лет за нарушение половой неприкосновенности 14-летней девочки

Петрозаводчанин, изнасиловавший школьницу, в скором времени окажется на скамье подсудимых. За совершенное преступление мужчина может лишиться свободы на срок до 20 лет.

«По версии следствия, обвиняемый, проживая в городе Петрозаводске, сначала изнасиловал знакомую несовершеннолетнюю девочку, а затем неоднократно совершал с ней половые сношения»,

- сообщили в Следкоме.

В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

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Карелия
Петрозаводск
Изнасилование
половая неприкосновенность
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