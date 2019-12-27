Два сегежанина убили знакомого из-за конфликта «под хмельком»

Предпраздничное застолье закончилось убийством мужчины в Сегеже. Тело местного жителя обнаружили в прошлую субботу, 21 декабря, в одной из квартир города. О произошедшем рассказали в Следкоме.

В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями и сотрудниками полиции установлены 57-летний и 49-летний мужчины, которые обвиняются в убийстве. По версии следствия, обвиняемые совместно распивали спиртное со своим знакомым. В какой-то момент между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого обвиняемые напали на потерпевшего и причинили ему множественные ножевые ранения. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, а обвиняемые были задержаны.

За это преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Расследование уголовного дела продолжается.