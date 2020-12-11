Депутаты предлагают учитывать мнение людей при создании рыбхозяйств

Автор: Антонина Кябелева

10 декабря на заседании парламентского комитета по природным ресурсам и экологии депутаты обсудили обращение Заксобрания Карелии к министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву. Речь идет о необходимости учета мнения местных жителей при формировании рыбоводных участков. Инициаторами данного обращения стали председатель парламента Элиссан Шандалович и руководитель комитета Тимур Зорняков.

В адрес депутатов ЗС РК стали все чаще поступать тревожные обращения от жителей республики, обеспокоенных загрязнением озер, на которых разрешено разводить рыбу. В обращении сказано, что из-за отсутствия процедуры учета мнения граждан по поводу выделения рыбоводных участков нередко возникают конфликтные ситуации.

Очевидно, что при принятии решений об определении границ рыбоводных участков для осуществления товарного рыбоводства необходимо обеспечить сохранение среды обитания, соблюдение экологических норм и недопущение загрязнения водных объектов, на которых планируется осуществление рыбоводной деятельности. Широкое информирование и активное участие населения в решении данного вопроса повысит открытость принимаемых решений и позволит не допустить возникновения конфликтов

- сказано в документе.

Авторы обращения предлагают на законодательном уровне четко регламентировать учет предложений граждан при определении границ рыбоводных участков и предусмотреть обязанность информировать местное население о планах, связанных с размещением рыбоводческих хозяйств. Карельские депутаты предлагают полностью запретить выделять рыбоводные участки, если они накладываются на санитарную зону для охраны источников водоснабжения.

Данное обращение поддержали общественные организации.

Член правления общественной организации «Сандал» Александр Житков сказал, что нужно было уже давно запретить размещение рыбоводных участков в озерах с питьевым водозабором. В адрес депутата Зорнякова, и карельского минсельхоза общественная организация направила рекомендации предусмотреть в бюджете средства на проведение научных исследований, связанных с состоянием водоемов, где разводится или планируется разведение форели. Житков отметил, что карельский минсельхоз, решая вопрос о выделении рыбоводных участков, не обладает заключением ученых, которые могли бы профессионально определить степень экологического риска. Александр Житков предложил также обязать форелеводов проводить мониторинг свих рыбоводных участком не реже одного раза в три года.

Руководитель Ассоциации форелеводов Карелии Виталий Артамонов рассказал, что ассоциация лет пять назад уже предлагала ввести обязательный мониторинг водоемов для рыбоводческих предприятий.

На тот момент нам сказали, что не вставляйте палки в колеса развивающейся отрасли

- заметил Артамонов.

Он убежден, что введение этой нормы позволит снизить риск возникновения экологических проблем. Члены комитета были единодушны в том, что такое обращение необходимо принять на заседании парламента Карелии.