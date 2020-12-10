Российские силовики и их родные страдают скромностью

Текст: Георгий Чентемиров,

председатель Союза журналистов Карелии

Три депутата Государственной думы внесли законопроект, который расширяет запреты на распространение информации о военных, сотрудниках правоохранительных и контрольных органов. Авторы инициативы – Василий Пискарев, Дмитрий Вяткин и Дмитрий Савельев. Про Вяткина мы писали совсем недавно. Этот парламентарий предложил ужесточить законодательство о митингах – фактически приравнять одиночные пикеты к публичным мероприятиям. Теперь он, кажется, хочется сделать так, чтобы и поводов пикетировать стало поменьше.

Три законотворца, как богатыри на картине Васнецова, своими широкими спинами хотят прикрыть сведения о личной жизни целой категории государственных служащих. Это судьи, полицейские, следователи, таможенники, судебные приставы, а также сотрудники ФСБ, ФСИН, СВР, Росфинмониторинга, работники контрольных органов администрации президента и Счетной палаты. Ну и, разумеется, близкие всех этих уважаемых людей. Персональные данные этих граждан и раньше особо охранялись законом – но только в том случае, если их жизни и здоровью угрожала опасность. Теперь же информация о силовиках будет закрываться от посторонних лиц «по решению органа, обеспечивающего безопасность», вне зависимости от наличия объективных причин.

Прямо так и написано: «Мера безопасности также может быть применена… при отсутствии угрозы посягательства на их жизнь, здоровье и имущество одновременно с их вступлением в должность». Никаких обоснований «взамен» не приводится.

Кроме того, расширяется и перечень сведений, попадающих под особый контроль. Теперь под запрет попадают и сведения об имуществе «защищаемых лиц» и их близких.

Какие же доводы приводят авторы закона? Наверняка у них есть железные аргументы в пользу того, чтобы закрыть от общества информацию об имуществе государственных служащих и их родственников. Давайте почитаем пояснительную записку:

«В настоящее время расширяется практика несанкционированного опубликования в информационно-телекоммуникационных сетях сведений о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов, военнослужащих, что негативно влияет на осуществление ими своих полномочий, препятствует отправлению правосудия, борьбе с преступлениями и другими правонарушениями».

Всё. Это полная цитата. Вот так, просто: мешает работать. Как именно мешает? Почему, каким образом? Нет ответа.

Депутаты не потрудились привести конкретные примеры «опубликования сведений о фактах». Мы сделаем это за них, чтобы дорогой читатель понял, от какого зла хотят защитить наших силовиков.

Вот, например, парочка расследований о руководителе Росгвардии Викторе Золотове. У него нашли землю и дома на миллиарды рублей. Или напомним о бизнесах и владениях сыновей бывшего Генпрокурора Юрия Чайки. Эти талантливые мужчины, кстати, стали одними из первых, кто попал под действие нынешнего, еще не принятого, закона. После публикации текстов об их несметных богатствах Росреестр скрыл их фамилии в выписках на объекты недвижимости. Артем Чайка стал называться ЛСДУ3, а Игорь Чайка — ЙФЯУ9 . Сейчас, после снятия Юрия Чайки с поста прокурора, Лсдуза и Йфяу9 переименовали обратно.

Хотите еще примеров? Можно почитать про землю и недвижимость генералов ФСБ, которыми занимался журналист-расследователь Иван Голунов. А можно полюбоваться на дворец генерала ФСО Михаила Михеева. Объект оценивают в 1,3 миллиарда рублей.

Или вот еще особняк заместителя министра обороны Руслана Цаликова. Усадьба стоит около миллиарда – при том, что с 2009 по 2018 год Цаликов, согласно своей же декларации, заработал 74,4 млн рублей. Его начальник Сергей Шойгу тоже не бедствует – журналисты нашли у его семьи недвижимости на 2,6 миллиарда рублей.

Это лишь несколько примеров, а их сотни. Обратите внимание на масштаб цифр. Миллиарды, именно миллиарды рублей. Понятно, что высокопоставленные силовики и зарабатывают много, но их официальные доходы совершенно не сопоставимы с их богатствами. Выводы, как говорится, напрашиваются сами собой.

Вот поймают очередного полковника МВД и найдут у него под кроватью, как у Захарченко, десять миллиардов - а сообщить о этом СМИ уже не смогут. Потому что нечего вмешиваться в частную жизнь полковников МВД!

Кто-то скажет: а вдруг СМИ врут? Ну, во-первых, в таком случае логично ждать судебных тяжб с оборзевшими журналистами. Многомиллионный иск, компенсация морального вреда, а то еще и уголовное дело по факту клеветы – и поток порочащих памфлетов быстро прекратится. Судов, однако же, после этих расследований что-то не видно. А во-вторых, и это уже комично, власти сами признают достоверность этих сведений. Помните, что там в пояснительной записке сказано? На всякий случай повторим:

«...Расширяется практика несанкционированного опубликования сведений о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов, военнослужащих...»

Это же просто признание. Прямо на сайте Государственной думы. «Да, вы пишете про наши хоромы и миллиарды, и нам это не нравится!»

В этом, как мне кажется, сложность коммуникации с современной российской властью. Невозможно поймать на вранье того, кто и не скрывает, что он врет. Тот же самый Дмитрий Вяткин придумывает и проталкивает законы, единственная цель которых – заткнуть рот людям. Это очевидно, это невозможно скрыть. Благовидные соусы, под которыми подаются эти омерзительные блюда, не выдерживают никакой критики. Оказывается, если у силовика нашли поместье, это «негативно влияет на осуществление им своих полномочий»!

Любому нормальному человеку ясно, что чиновник, пойманный на подобных расходах, не полномочия должен осуществлять, а сухари сушить и к суду готовиться. Но в 2020 году депутаты на голубом глазу говорят: а давайте-ка мы лучше запретим писать о дворцах и виллах. И Дмитрий Вяткин со товарищи знает, что мы прекрасно видим истинную цель их закона. Знает, но не стесняется этого. Время такое: никому ни за что ни перед кем не стыдно.

Понятно, против кого направлен принимаемый (а я не сомневаюсь, что его примут) законопроект. Его главная мишень – журналисты-расследователи. За разглашение запретных сведений предусмотрена ответственность: штраф до двухсот тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо арест на срок до четырех месяцев. Такова будет плата журналистов за то, что они делают свою работу. // Фото: occrp.org