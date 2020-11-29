Протестуй дома: в России ужесточают законодательство о митингах

В Государственной думе рассматривают законопроекты об изменении правил проведения митингов и пикетов. С инициативой выступил депутат Дмитрий Вяткин. Вяткин – известный борец за возможность контролировать, как граждане высказывают свое мнение. Именно он вместе с сенатором Андреем Клишасом предложил наказывать за фейк-ньюс и неуважение к власти в интернете. Разобравшись с сетевым пространством, Вяткин взялся за офлайн. Официальная цель, как водится, – «упорядочить» и «создать дополнительные условия для обеспечения прав».

Первый законопроект фактически приравнивает одиночные пикеты к публичным мероприятиям. Напомним, до недавнего времени именно одиночные пикеты оставались единственной формой уличного протеста, которая не требует согласования с властями. Проблема, однако, в том, что иногда выразить свою точку зрения о происходящих событиях хотят сразу много людей. В таком случае гражданам приходилось выстраиваться в очередь, чтобы ждать возможности постоять в одиночном пикете.

Депутат Вяткин полагает, что подобные хитрости недопустимы. «Поочередное участие нескольких лиц в актах пикетирования» он предложил считать публичным мероприятием. А здесь уже включаются многочисленные ограничения – например, нужно заранее уведомить власти, которые выделят (или не выделят) площадку. И всем известно, что на любой площадке, где можно бы организовать протестную акцию, ровно в тот же день обязательно нарисуется велопробег, или праздник здоровья, или выставка рисунков на антикоррупционную тематику.

Мало того: проницательный парламентарий раскусил, что многочисленные «прогулки», проводимые оппозиционерами, тоже являются одной из форм выражения общественного мнения. Да еще и не согласованного с властями. А такого допускать никак нельзя.

«Решением суда по конкретному гражданскому, административному или уголовному делу публичным мероприятием может быть признано массовое одновременное пребывание и (или) передвижение граждан в общественных местах, направленное на выражение и формирование мнений, выдвижение требований по различным вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней политики»,

– говорится в законопроекте.

Данный пункт весьма актуален для Петрозаводска, где сторонники Юрия Дмитриева традиционно собираются напротив университета, чтобы «покормить голубей». Попутно они проводят там одиночные пикеты – разумеется, по очереди. Если законопроект примут, активистов можно будет не только наказывать, но еще и выбирать, за что именно.

Кстати, когда в 2019 году полицейские сперва задержали, а потом отпустили корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, карельские журналисты провели субботник в его поддержку. По новым правилам, всех их надо было бы без тени сомнения паковать в автозак: «одновременное пребывание, направленное на выражение и формирование мнений», как говорится, налицо.

Еще одно ограничение касается мест проведения акций. Раньше проводить пикеты, даже одиночные, нельзя было возле судов. Теперь под запретом окажутся еще и территории около зданий, занимаемых экстренными службами. Трудно представить, что кто-то встанет с плакатом возле МЧС и станции скорой помощи, а вот к зданиям полиции протестующие в последние годы ходят довольно часто.

Любопытно обоснование, которое предложил автор законопроекта. Запрет вводится «в целях создания условий для беспрепятственного выполнения оперативными службами своих функций, связанных с защитой жизни и здоровья граждан, предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций». Так сказано в пояснительной записке к документу.

Ну да, конечно: ведь полицейские на экстренные вызовы мчатся прямиком из Министерства внутренних дел. Они выбегают из центрального входа, и одинокий пикетчик в десяти метрах от здания неизбежно помешает стражам порядка исполнить свой долг. Очень, очень правдоподобное объяснение.

Фото: МВД Карелии

Но это все цветочки по сравнению со вторым законопроектом, который внес Дмитрий Вяткин. Он предполагает запрет на финансирование публичного мероприятия из иностранных источников. Это и иностранные государства, и международные общественные движения, и даже лица без гражданства. Под запретом также граждане, не достигшие 16 лет, анонимные жертвователи и даже организации, зарегистрированные менее чем за один год до дня перечисления денежных средств.

Все пожертвования должны быть безналичными. Если на проведение мероприятия ушло меньше денег, чем было собрано, инициаторы акции обязаны будут вернуть их обратно жертвователям «пропорционально вложенным средствам». И, наконец, организаторов публичных мероприятий хотят обязать отчитываться о расходовании собранных средств.

В общем, гражданским активистам нужно в срочном порядке получать бухгалтерское образование!

«Предлагаемые изменения не ограничивают право граждан собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование»,

– заключает Дмитрий Вяткин, тем самым отсылая нас к 31 статье Конституции. Это похоже на самовнушение: мы придумываем все новые и новые ограничения, но они никого не ограничивают. А для тех, кто с этим не согласен, у депутата Вяткина (или тех, кто за ним стоит) есть еще одна инициатива: в несколько раз увеличить штрафы за неповиновение распоряжениям сотрудников правоохранительных органов.

Все три законопроекта уже одобрены профильными комитетами Госдумы (ну кто бы сомневался). Их хотят вынести на рассмотрение уже в декабре. Настоящий новогодний подарок всем россиянам – логичный итог 2020 года, уже вошедшего в историю своей жизнерадостностью. И то подумать: новый год – новая страница, на которой уже прописаны выборы в Государственную думу. А к таким ответственным мероприятиям нужно готовиться заранее. // Фото на главной: "Петрозаводск говорит"