Депутаты обсудили судьбу «наливаек»

10 июля на внеочередном заседании комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ народные избранники рассмотрели законопроект, который вносит изменения в правила розничной продажи пива, сидра, пуаре, медовухи в заведениях общественного питания.

Законопроект, инициированный Главой РК, представил заместитель министра промышленности и торговли Карелии Станислав Трофимец. «Предполагаемые изменения таким образом ограничат деятельность так называемых «наливаек» в ночное время», - пояснил Трофимец.

Подробности читайте здесь.