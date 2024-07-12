12 июля 2024, 06:46
Депутаты обсудили судьбу «наливаек»
Законопроект устанавливает новые требования к питейным заведениям
10 июля на внеочередном заседании комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ народные избранники рассмотрели законопроект, который вносит изменения в правила розничной продажи пива, сидра, пуаре, медовухи в заведениях общественного питания.
Законопроект, инициированный Главой РК, представил заместитель министра промышленности и торговли Карелии Станислав Трофимец. «Предполагаемые изменения таким образом ограничат деятельность так называемых «наливаек» в ночное время», - пояснил Трофимец.
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