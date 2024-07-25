Депутаты карельского поселка продолжают вести бизнес за бюджетный счет

Депутаты поселка Рабочеостровск на своей сессии проголосовали за выделение из бюджета двух с половиной миллионов рублей на ремонт причальной стенки № 1. Она находится в муниципальной собственности, однако сдана в аренду депутату Рабочеостровского совета Роману Белякову.

Уже много лет местные депутаты арендуют причальное имущество и строят на этом свой бизнес: у Сергея Яковлева в аренде причальная стенка № 3, а у Романа Белякова - № 1 и № 2. И ежегодно совет депутатов выделяет деньги на ремонт причалов: в прошлом году в общей сумме на это ушло около 6 млн рублей.

В этом году, судя по письму главы администрации Кемского района Светланы Долининой, на ремонт причальной стенки № 1 требовалось 3 млн рублей, но депутаты слегка сэкономили, выделив 2 с половиной млн рублей.

Впрочем, в этом году будет еще несколько сессий Совета депутатов, так что народные избранники вполне смогут довести выделяемую сумму коллегам до 6 миллионов. // фото: Елена Малишевская / «Петрозаводск говорит»