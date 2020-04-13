Депутаты Карелии предлагают бесплатно кормить медиков в пандемию

Депутаты карельского парламента предлагают за счет бюджета республики обеспечить медицинский персонал, который трудится на передовой борьбы с коронавирусом, бесплатным горячим питанием, с привлечением для этих целей заведений общепита республики. Соответствующее обращение направлено Премьер-министру Правительства Карелии Александру Чепику, сообщает пресс-служба ЗС РК.

По мнению спикера парламента, Заслуженного врача Карелии Элиссана Шандаловича, в нынешних условиях медперсонал несет чрезвычайно высокую нагрузку. Самоотверженный труд врачей, медсестер, санитаров позволяет сдерживать распространение инфекции на территории республики, поэтому исключительно важно оказать им поддержку.

В обращении говорится, что такая мера, с одной стороны, будет положительно воспринята медицинским сообществом, а с другой – позволит ресторанам и кафе обеспечить дополнительную загрузку имеющихся производственных мощностей, сохранить рабочие места и частично компенсировать убытки, понесенные из-за вынужденного простоя в период карантинных мероприятий.