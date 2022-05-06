Депутат Госдумы сообщила о возможной индексации пенсий россиян на 9%

Пенсии россиян проиндексируют в автоматическом режиме, без каких-либо заявлений. Выплаты будут увеличены, предположительно, на 8-9%, такие цифры в беседе с телеканалом «Москва 24» назвала член думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Депутат уточнила, что точный размер индексации еще обсуждают в профильных комитетах Госдумы и в правительстве. По ее словам, фигурируют цифры от 8 до 10 процентов.

«Обсуждается в размере от восьми до десяти процентов. Предположительно, это будет девять процентов», - цитирует парламентария РИА Новости.

Ранее глава государства поручил проработать механизмы индексации пенсий, зарплат бюджетников и всех социальных выплат. (фото pixabay.com, silviarita)