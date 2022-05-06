06 мая 2022, 07:32
Депутат Госдумы сообщила о возможной индексации пенсий россиян на 9%
Точный размер индексации выплат обсуждают в правительстве и профильных комитетах ГД, заявила Светлана Бессараб
Пенсии россиян проиндексируют в автоматическом режиме, без каких-либо заявлений. Выплаты будут увеличены, предположительно, на 8-9%, такие цифры в беседе с телеканалом «Москва 24» назвала член думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Депутат уточнила, что точный размер индексации еще обсуждают в профильных комитетах Госдумы и в правительстве. По ее словам, фигурируют цифры от 8 до 10 процентов.
«Обсуждается в размере от восьми до десяти процентов. Предположительно, это будет девять процентов», - цитирует парламентария РИА Новости.
Ранее глава государства поручил проработать механизмы индексации пенсий, зарплат бюджетников и всех социальных выплат. (фото pixabay.com, silviarita)