Владимир Путин анонсировал индексацию пенсий и пособий

В ближайшее время в России примут решения по индексации социальных пособий и пенсий, передает ТАСС. Также будут проиндексированы зарплаты бюджетников. Об этом 27 апреля заявил глава государства Владимир Путин.

Президент попросил парламентариев тщательно отработать поправки и правовые механизмы для практической реализации этого шага. (фото скриншот)