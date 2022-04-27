27 апреля 2022, 17:23
Россия

Владимир Путин анонсировал индексацию пенсий и пособий

Решение по индексации ряда выплат и зарплат специалистов бюджетной сферы примут в ближайшее время

В ближайшее время в России примут решения по индексации социальных пособий и пенсий, передает ТАСС. Также будут проиндексированы зарплаты бюджетников. Об этом 27 апреля заявил глава государства Владимир Путин.

Президент попросил парламентариев тщательно отработать поправки и правовые механизмы для практической реализации этого шага. (фото скриншот)

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Метки: 
Владимир Путин
пенсия
социальные выплаты
Зарплата
индексация