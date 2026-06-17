Денис Майданов и его дочь покорили фестиваль «Воздух Карелии»

Артист и депутат оценил фестиваль в Петрозаводске и анонсировал его международный статус

фото с VK-страницы Дениса Майданова

Депутат Госдумы Денис Майданов выступил на фестивале «Воздух Карелии». Народный артист выступил на карельском опен эйре в качестве специального гостя, а его дочь Влада Майданова (Майвл) пела на одной из сцен. Своими впечатлениями 50-летний артист- поделился в соцсети.

«Фестиваль имеет большое значение не только для республики Карелия, но и для музыкальной индустрии страны, поскольку объединяет на одной площадке артистов разных жанров и многотысячную, семейную аудиторию, заинтересованную в живой современной культуре, формирует новые творческие смыслы. На фестивале выступают как признанные артисты, так и молодые музыканты, для которых участие в «Воздухе Карелии» становится важным профессиональным шагом», - подчеркнул политический и общественный деятель.

Image

Майданов выступал на фестивале в Песках в качестве специального секретного гостя, Майвл, по словам певца, штурмовала сцену фестиваля наряду с другими молодыми перспективными артистами.

Image

Майданов поблагодарил главного организатора и учредителя фестиваля Максима Мазуровского и пожелал удачи в 2027 году, когда фестиваль откроет двери для участников из других стран и станет международным.

«В этом году - спасибо за профессиональный подход! Были хорошо продуманы и организованы: сценическое пространство, хозяйственная часть, палаточная гостиница, детские и семейные зоны, обеспечены санитарные условия, безопасность и комфорт зрителей», - отметил Майданов.