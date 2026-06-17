Россиян предупредили о скачке цен на жилье

Риелтор предрек скорый рост цен на жилье по одной причине

Фото: стопкадр

Стоимость жилья в России вырастет через неделю. О предстоящем росте цен на жилье пишет Lenta.Ru со ссылкой на заявление советника президента Гильдии риелторов Москвы Константина Барсукова, которое он сделал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам эксперта, на рынке недвижимости грядет ажиотаж из-за новых условий семейной ипотеки. Барсуков допустил, что процентная ставка по жилищному кредиту будет зависеть от числа детей: так, для семей с одним ребенком она вырастет до 10 процентов, с двумя детьми сохранится на уровне 6 процентов, а с тремя — составит 4 процента.

У семей с одним ребенком осталась примерно неделя для оформления ипотеки под шесть процентов. Как отметил специалист, это спровоцирует рост спроса, на фоне которого застройщики временно повысят цены.

«Наверное, неделька еще есть (для покупки квартиры со ставкой шесть процентов) у тех, у кого один ребенок. Это подстегнет определенный ажиотаж, к сожалению, застройщики на этом фоне приподнимут цены для того, чтобы их опустить потом, когда этот ажиотаж схлынет. В течение недели люди еще могут успеть, а дальше уже поздно, потому что банки не успеют одобрить и выдать кредит»,

— подытожил Барсуков.